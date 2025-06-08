



В Волгограде сотрудница банка помогла предотвратить мошенничество в отношении 68-летней жительницы Центрального района. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, лжесотрудник полиции в телефонном разговоре вымогал у пенсионерки крупную под угрозой уголовной ответственности за измену Родины.

Аферист пытался убедить женщину, что ей необходимо «задекларировать» все свои сбережения и перевести их на продиктованный счет. Жертве оказывали психологическое давление и не давали связаться с родственниками.

Испугавшись, волгоградка отправилась в отделение банка, где попыталась перевести 300 тысяч рублей на неизвестный счет. Увидев взволнованную клиентку, сотрудник банка убедил пенсионерку положить трубку и обратиться в полицию.

- Не верьте незнакомым лицам, пытающимся убедить в том, что Ваши сбережения подвергаются опасности и их необходимо перевести на «безопасные счета». Если Вам позвонили по телефону неизвестные с подобным предложением, либо с просьбой сообщить персональные данные, номера СНИЛС, паспорта, коды, приходящие к Вам на сотовый телефон, не общайтесь с этими людьми, кладите трубку, - напомнили жителям региона в ГУ МВД по Волгоградской области.