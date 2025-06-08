Расследования

В Волгограде полиция ищет жертв серийного насильника из Беларуси

Расследования 08.06.2025 14:42
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08.06.2025 14:42


В Волгограде полиция просит помочь с поиском женщин, которые могли стать жертвами серийного насильника. Как сообщает V102.RU, гражданин Республики Беларусь подозревается как минимум в двух эпизодах преступлений сексуального характера в отношении молодых женщин в регионе. 

Как ранее сообщалось информагентством, один из эпизодов произошел 6 июня на станции железнодорожной «Акварель‎». Насильник напал на молодую девушку и под угрозой убийства нанес несколько ударов по лицу, после чего попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Второй эпизод произошел на следующий день на железнодорожной станции в микрорайоне Тулака. Там жертвой насильника стала 19-детняя девушка, которой не удалось избежать действий сексуального характера со стороны преступника. 

- Сотрудниками полиции осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего мужчины за совершение насильственных преступлений в отношении молодых женщин. Не исключено, что потерпевших может быть больше, - заявили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители призывают пострадавших женщин рассказать о произошедшем. Для этого можно обратиться по телефону дежурной части: 30-43-45.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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