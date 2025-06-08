«Вся в трупных пятнах»: волгоградские фермеры рассказали о наводнении рынка гнилой клубникой





Выращивающие клубнику фермеры из Волгоградской области пожаловались на заполонившую рынок гнилую ягоду. По их мнению, лотки с уже давно «мертвым» товаром становятся реальной угрозой для здоровья покупателей.

- В последнее время на рынке устраивают помойку. На это безобразие страшно смотреть - все течет, квасится, - рассказывает фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Недавно мне показали ягоду, которой торгуют на наших местных рядах. На ней столько трупных пятен, что есть ее попросту невозможно. По некоторой информации, фуру с этим товаром не пустили в Москву, поэтому она оказалась у нас. Получается, что там продукция должна быть качественной, а у нас – какой придётся.

Привлекательнее в глазах покупателей изрядно потрепанную и подпорченную ягоду делают с помощью цены. Клубнику, которая вот-вот покроется плесенью, продавцы отдают в среднем за 200-250 рублей за килограмм.

- Клубнику с наших полей продают за 400-500 рублей. Она свежая, вкусная и без всяких примесей. Этой же ягодой торгуют за 200-250 рублей. Причем, ее тоже пытаются выдать за вполне себе качественный товар. Всю гниль продавцы кладут на дно контейнеров, а сверху насыпают несколько свежих ягод, - отмечает Екатерина. – Знаете, я в свое время продавала помидоры в Москве. Так вот там был настолько тщательный контроль, что, если на продукте появилось хотя бы маленькое пятнышко, мы сразу же его выбрасывали. Нас проверяли и работники рынка, и сотрудники Санэпидемстанции. Сейчас, получается, никаких проверок нет? Подобное отношение к покупателям возмущает.

Выбирая сезонную ягоду, фермер из Дубовского района советует горожанам тщательнее к ней присмотреться – подбитые бочки, называемые специалистами трупными пятнами, станут первым сигналом для покупателя.

- Клубника должна быть свежей или, максимум, слегка заветренной, - объясняет фермер. – Естественно, без следов гниения. А еще у качественного продукта будет приятный аромат. Ваше обоняние вас точно не обманет.

Первые лотки с сочной ягодой появились на волгоградских прилавках еще в середине мая. Тогда привозную клубнику горожанам предлагали по цене хорошего куска мяса. Волгоградские фермеры в это же время подсчитывали убытки от накрывших регион заморозков. По их словам, из-за резкого понижения температуры в конце апреля они лишились практически 30% будущего урожая.

- Ситуация лучше, чем в прошлом году. Но все-таки из-за апрельского похолодания, когда ночная температура опускалась до трех с половиной градусов мороза, процентов 30 клубники у нас вымерзло. Погибло бы и больше, если бы мы не стали заранее готовиться к капризам погоды, - говорили они.