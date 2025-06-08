Общество

В Волгограде за неделю зафиксировали более 400 нарушений ПДД

Общество 08.06.2025 17:00
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08.06.2025 17:00

В Волгограде с начала июня сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 400 грубых нарушений правил дорожного движения. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, все нарушители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на спецстоянки. 



Самыми частыми нарушениями водителей стали: управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, не имеющим при себе регистрационных документов на автомобиль, передвижение на транспортном средстве с неисправно тормозной системой, а также управлению без прав. 

- Особое беспокойство вызывает появление на дорогах транспортных средств с неисправностями. Водители таких средств передвижения подвергают опасности себя и других участников дорожного движения, - подчеркнули в пресс-службе регионального главка МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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