В Волгограде за неделю зафиксировали более 400 нарушений ПДД

В Волгограде с начала июня сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 400 грубых нарушений правил дорожного движения. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, все нарушители были отстранены от управления, а транспортные средства помещены на спецстоянки.





Самыми частыми нарушениями водителей стали: управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, не имеющим при себе регистрационных документов на автомобиль, передвижение на транспортном средстве с неисправно тормозной системой, а также управлению без прав.

- Особое беспокойство вызывает появление на дорогах транспортных средств с неисправностями. Водители таких средств передвижения подвергают опасности себя и других участников дорожного движения, - подчеркнули в пресс-службе регионального главка МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области