



В Волгограде сместился график движение пяти пассажирских поездов, которые следуют в Краснодарский край. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги, задержка произошла в связи с технической поломкой грузового поезда на станции Россоша в Саратовской области.

В связи с непредвиденным событием задерживаются поезда по направлениям: №477 Адлер – Челябинск, №520 Орск – Анапа, №364 Челябинск – Имеритинский Курорт, №578 Челябинск – Имеритинский Курорт, №492 Казань – Адлер, № 270 Чита – Адлер.

- Пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составит более 4 часов, будут обеспечены питанием на станциях Саратов-1 и Волгоград-1, - говорится в сообщении.

Также в компании сообщается, что в настоящее время движение поездов на станции Россоша Саратовского региона Приволжской железной дороги восстановлено. Все задержанные поезда отправлены по своим маршрутам.