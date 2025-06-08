



В России зафиксирован рост активности Telegram-ботов, которые обещают денежные призы в честь Дня России. Об этом заявили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, передает V102.RU.

В подобных ботах россиянам предлагают принять участие в розыгрыше к государственному празднику. Для участия аферисты запрашивают у граждан личные номера телефонов и просят ввести код якобы для подтверждения личности.

После мошенники получают доступ к аккаунтам граждан, где они загружают вредоносное ПО для спама родственников и друзей пользователя.

Специалисты центра просят не сообщать неизвестным смс-кода и включить в настройках приложения двухфакторную аутентификацию.