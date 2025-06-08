При возгорании в Среднеахтубинском районе Волгоградской области погибла 67-летняя пенсионерка. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.
Как ранее сообщалось информагентством, трагедия случилось ранним утром в городе Краснослободске. После тушения пожара было обнаружены тело женщины.
Огонь охватил частный дом и пристройку на 62 квадратах. Пожар ликвидировали 8 сотрудников и 4 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области