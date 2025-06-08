Волгоградцам рассказали, как отпугнуть телефонных мошенников





Волгоградцам рассказали о нескольких способах, которые смогут отпугнуть телефонных мошенников. Как рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, россиянам посоветовали притворяться «неподходящей жертвой», чтобы злоумышленники сами прекратили общение и потеряли интерес, передает V102.RU.

В ведомстве подчеркнули, что в разговоре с аферистами не стоит ограничивать свои фантазии, поскольку данный метод сможет помочь избежать серьезных последствий. Также специалисты рекомендуют не брать незнакомые телефонные номера.

Также статистика показала, что аферистам необходимо обращаться к собеседнику на «ты». Это делается для создания ощущения доверия и контроля над ситуацией. В связи с этим необходимо держать дистанци‎ю при общении с злоумышленниками.