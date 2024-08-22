Происшествия

Пассажир рейса в Волгоград не смог вылететь из Москвы с двух попыток

Происшествия 22.08.2024 19:27
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22.08.2024 19:27


В Москве сняли с рейса одного из пассажиров «Аэрофлота». По данным пресс-службы авиакомпании, купивший билет на рейс SU1180  Москва – Волгоград мужчина был передан сотрудникам полиции. 

Уточняется, что инцидент произошел уже при посадке на борт. 

– Пассажиру с деструктивными поведением было отказано в перелете, – сообщили в компании. – Он нецензурно выражался и имел явные признаки алкогольного опьянения. 

По информации телеграм-канала «Авиаторщина», речь идет о рейсе, который должен был вылететь в Волгоград из Москвы утром 22 августа, однако из-за закрытия волгоградской воздушной гавани задержался на несколько несколько часов в столице. Во второй половине дня, когда посадка все же была объявлена, и произошел инцидент. При источники канала в качестве причины задержания называют совсем иную версию. 

– В 13:50 началась посадка на рейс, но и тут не задалось. Как нам рассказал очевидец, на борт воздушного судна поднялся левый пассажир. При себе у него не было ни посадочного талона, ни паспорта. Каким образом он попал на самолет — сейчас выясняется. Экипаж вызвал сотрудников авиационной безопасности, которые не без усилий выпроводили мужчину из салона. «Кое-как его выгнали из самолета», — рассказал один из пассажиров, находившихся на борту. Затем борт отправился по маршруту, – сообщается в Telegram. 

В «Аэрофлоте» эти сведения отрицают.

На этапе посадки на борт (на гейте) мужчина предъявил паспорт и посадочный талон, – говорится в заявлении аивиаперевозчика. 

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