Семья с 12-летним ребенком отравилась угарным газом в Волгограде

В Кировском районе Волгограда накануне с тяжелым отравлением госпитализировали семью из трех человек, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло в одной из квартир пятиэтажного дома № 109 по улице Кирова. В больницу доставили 12-летнюю девочку, 40-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. В квартире произошла утечка газа, — рассказал источник.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что пациенты проходят лечение в отделении острых отравлений больницы № 25.

— Врачи оценивают состояние всех пострадавших как стабильное, средней тяжести, — добавили в облздраве.

Напомним, две женщины и 6-летний ребенок отравились угарным газом в Волгограде.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»