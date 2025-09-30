



Новые схемы мошенничества обкатывают на родственниках участников СВО. По данным военкомата Камышина Волгоградской области, аферисты действуют в том числе якобы от имени сотрудников военных комиссариатов – звонят близким участников СВО и в ходе телефонного разговора сообщают, что их отец (муж, сын, брат и т.д.) награжден ведомственной или государственной наградой, после чего предлагают прибыть в военкомат на торжественную церемонию вручения награды. А под предлогом ускоренного «оформления документов» либо для «регистрации в системе электронных пропусков военкомата» запрашивают личные и персональные данные, а также направляют по номеру мобильного телефона смс-код. Если жертва мошенников сообщает им эти данные, они заходят на аккаунт госуслуг, где оформляют кредиты на ничего не подозревающих граждан.

Аферисты от имени военкомата также присылают QR-код и ссылку на сайт в интернете с приглашением вступить в закрытый чат родственников участников СВО для получения выплат якобы за награду. Нетрудно догадаться, чем это заканчивается для родственников бойцов.

Также мошенники обзванивают граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил РФ, и от имени сотрудников военного комиссариата для подтверждения личности в связи с началом работы единого государственного реестра воинского учёта предлагают зарегистрироваться в реестре дистанционно, не посещая военный комиссариат.

В связи с участившимися случаями мошенничества жителей в очередной раз предупреждают – ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные, смс-коды и не переходите по неизвестным ссылкам. Сотрудники военкоматов не звонят жителям с подобными просьбами или предложениями.

Фото V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!