Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в Волгограде произошли два пожара. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в Красноармейском районе Волгограда около остановки «Дома речников» загорелся камыш. Пожарные подразделения тушат огонь. Не обошлось без происшествий и на другом конце города. В Краснооктябрьском районе около Мамаева кургана загорелся мусор на площади 200 квадратных метров.
- В 14-47ч. огонь локализован, - добавили в региональном управлении.
Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!