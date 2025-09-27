Происшествия

Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентября

27.09.2025 15:55
Сегодня, 27 сентября, в Волгограде произошли два пожара. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в Красноармейском районе Волгограда около остановки «Дома речников» загорелся камыш. Пожарные подразделения тушат огонь. Не обошлось без происшествий и на другом конце города. В Краснооктябрьском районе около Мамаева кургана загорелся мусор на площади 200 квадратных метров.

- В 14-47ч. огонь локализован, - добавили в региональном управлении.

