13-летний подросток, который едва не утонул на рыбалке, остается в реанимации в детской областной больнице, где ему продолжают оказывать помощь. Этой информацией поделились с V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, трагедия на воде произошла 18 сентября. Подросток едва не утонул во время рыбалки в Дубовском районе. Юношу вытащили из воды и откачали сотрудники службы спасения. Подростка госпитализировали в реанимацию детской областной больницы в крайне тяжелом состоянии. Медики связывались с ведущими специалистами с помощью телемедицины при избрании тактики лечения мальчика.
