Заблудившийся лось забрел во дворы МКД в Урюпинске

В Урюпинске Волгоградской области заблудившийся лось стал героем фото и видео, снятых местными жителями. Дикое животное забрело в столицу российской провинции накануне вечером. Сначала сохатого заметили около АЗС на дороге, ведущей в сторону Петровки. Лось спокойно прохаживался рядом с автомобилями, а потом и вовсе вышел к многоквартирным домам. Самые смелые горожане смогли подойти к нему на расстояние вытянутой руки. Побродив по городу, лось удалился. К счастью, обошлось без происшествий.
Напомним, как сообщало V102.RU, не так давно в центре Волжского жители сняли дикого кабана. Животное пробежалось по скверу на улице Молодежная, напугав поздних прохожих.
Фото и видео Типичный Урюпинск VK.com