Новый очаг бруцеллеза выявили в селе под Волгоградом





В Волгоградской области – новая вспышка бруцеллеза. По данным комитета ветеринарии, карантин объявлен в селе Заплавное Ленинского района. Опасной инфекцией заболели животные в личном подсобном хозяйстве. Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе 3 километров от эпизоотического очага.

В этом населенном пункте введены ограничительные меры, связанные с запретом на оборот кормов, ввоз и вывоз животных. Больные коровы будут отправлены на убой.

Напомним, на днях на животноводческой ферме в этом же районе, на территории Бахтияровского сельского поселения, у коров также была обнаружена эта инфекция. Бруцеллез опасен для человека. Он передается в основном через сырое молоко и молочные продукты. За период с августа по сентябрь этого года в регионе уже 12 человек заразились опасной инфекцией, среди них - четверо детей.



