Происшествия

Две женщины и 6-летний ребенок отравились угарным газом в Волгограде

Происшествия 06.06.2024 11:27
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06.06.2024 11:27


В Кировском районе Волгограда семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок. 

По информации от экстренных служб, инцидент произошел в пятиэтажном доме № 34б по улице 64-й Армии. Двух женщин и малолетнего малыша забрали на скорой в больницу № 25. 

— Пациенты в возрасте 27, 41 и 6 лет доставлены в отделение острых отравлений, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное, средней степени тяжести.

Напомним, в Волгограде горе-ремонтник из СНГ идет под суд за отравление газом женщины с детьми. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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