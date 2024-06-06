Две женщины и 6-летний ребенок отравились угарным газом в Волгограде

В Кировском районе Волгограда семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок.

По информации от экстренных служб, инцидент произошел в пятиэтажном доме № 34б по улице 64-й Армии. Двух женщин и малолетнего малыша забрали на скорой в больницу № 25.

— Пациенты в возрасте 27, 41 и 6 лет доставлены в отделение острых отравлений, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное, средней степени тяжести.

Напомним, в Волгограде горе-ремонтник из СНГ идет под суд за отравление газом женщины с детьми.

Фото: архив ИА «Высота 102»