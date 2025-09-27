Мстительный камышанин сжег иномарку знакомого

В Камышине полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне ранним утром в одном из дворов города сгорела Skoda. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог. А вскоре был задержан подозреваемый - ранее судимый 33-летний местный житель.
Оказалось, что мужчина таким образом отомстил своему знакомому, который сообщил полицейским о совершенном задержанным административном правонарушении. Выбрав момент, он облил машину бензином и поджег.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о его задержании. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области t.me
