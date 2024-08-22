Волгоградские бизнесмены набрали кредитов на треть триллиона

Экономика 22.08.2024 13:05
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22.08.2024 13:05
Объем кредитования регионального бизнеса, а именно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по итогам первого полугодия 2024 года составил 134,4 млрд рублей. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза. По России прирост составил 28,5%. Такие данные сообщили в Волгоградском отделении Банка РФ, передает V102.RU.
В регионе чаще всего оформляли займы металлургические и строительные компании. Рост спроса на кредитные средства этих предприятий связан с реализацией в Волгоградской области крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также с высокими темпами жилищного строительства.
- По сравнению с прошлым годом объем кредитования крупных компаний увеличился на 18,5%, почти до 76 млрд рублей, субъектов МСП – на 21%, до 58,5 млрд рублей. Положительную динамику поддерживали в том числе льготные госпрограммы. С помощью кредитов предприятия пополняют средства на текущие задачи, модернизируют производства и запускают новые направления деятельности, - отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.
В целом кредитный портфель волгоградских компаний за год увеличился на 29,3% и достиг практически 270 млрд рублей. Обязательства перед банками нарастили как крупные предприятия (на 31,1%), так и малый бизнес (на 26,6%).
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