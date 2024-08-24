В Суровикино отремонтируют ул. Шоссейную за 11,4 млн рублей





В Суровикино Волгоградской области приведут в порядок ещё одну дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», в сентябре начнётся долгожданный ремонт проезжей части ул. Шоссейной. Специалистам предстоит обновить три участка общей протяжённостью порядка 1 тыс. метров.

Согласно проектно-сметной документации, основные работы развернуться на въезде в город, у трассы Р-260 «Волгоград, Каменск-Шахтинский, Луганск». Также обновлены будут перекрёстки с ул. Горького и ул. Фрунзе.

Специалистам предстоит демонтировать верхний слой асфальта, восстановить щебёночную подушку и уложить новый асфальт. Также здесь появятся новые дорожные знаки, светофоры и две современные остановки.

Отметим, на эти цели из бюджета выделены 11,4 млн рублей. Подрядную организацию отберут по итогу открытого аукциона до конца лета. Работы должны быть произведены в течение 45 дней с момента подписания контракта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»