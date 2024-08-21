Стали известны подробности гибели сожителей в сгоревшем доме в Волгоградской области

В Волгоградской области следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели двух человек в сгоревшем доме. Как сообщили V102.RU в СУ СК России по Волгоградской области, организована доследственная проверка по факту пожара в частном домовладении. Напомним, пожар унес жизни 65-летней женщины и ее 44-летнего сожителя.

По данным следствия, дом на улице Садовая хутора Перелазовский Серафимовичского района вспыхнул в ночь с 19 на 20 августа 2024 года. В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины и мужчины. Со слов соседей, накануне погибшие распивали в жилище спиртные напитки.

По предварительным данным специалистов, вероятной причиной возгорания могла явиться неисправность электропроводки.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о пожаре, который унес жизни двоих человек.

Фото СУ СК по Волгоградской области