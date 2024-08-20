Два человека сгорели в частном доме в Волгоградской области

В Волгоградской области два человека погибли на пожаре в хуторе Перелазовский Клетского района. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома поступило на пульт оперативного дежурного ночью в 00:28.

- Пожарные расчеты ПЧ-74 Перелазовский ликвидировали горение в 01:43 ч. К сожалению, есть погибшие: мужчина 1980 г.р., женщина 1959 г.р., - сообщили в региональном МЧС.

Известно, что одноэтажный дом на улице Садовой площадью 90 кв.м. горел по всей площади. Он был газифицирован. По предварительным данным, в огне погибли 65-летняя женщина и ее 43-летний сын. Их тела сильно обгорели.

Причина возгорания устанавливается.