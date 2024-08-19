Происшествия

Труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭС

Происшествия 19.08.2024 10:32
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19.08.2024 10:32


В Волжском Волгоградской области накануне вытащили из воды труп 33-летнего местного жителя, пропавшего в Городищенском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— 12 августа мужчина отправился на Волгу на сапе и утонул. Тело нашли водолазы МЧС, — уточнил источник. 

В МЧС России сегодня, 19 августа, дали сводку по утонувшим на выходных. Среди прочих значился город Волжский, где в 700 метрах по течению от плотины обнаружили труп мужчины, который передали полиции.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос информагентства пояснили, что по данному факту проводится доследственная проверка, личность мужчины установлена. 

Напомним, пострадавший во время урагана кайтсерфер из Волгограда находится в коме. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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