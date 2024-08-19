Труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭС

В Волжском Волгоградской области накануне вытащили из воды труп 33-летнего местного жителя, пропавшего в Городищенском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— 12 августа мужчина отправился на Волгу на сапе и утонул. Тело нашли водолазы МЧС, — уточнил источник.

В МЧС России сегодня, 19 августа, дали сводку по утонувшим на выходных. Среди прочих значился город Волжский, где в 700 метрах по течению от плотины обнаружили труп мужчины, который передали полиции.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос информагентства пояснили, что по данному факту проводится доследственная проверка, личность мужчины установлена.

Напомним, пострадавший во время урагана кайтсерфер из Волгограда находится в коме.

Фото: архив ИА «Высота 102»