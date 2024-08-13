Общество

Пострадавший во время урагана кайтсерфер из Волгограда находится в коме

Общество 13.08.2024 16:51
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13.08.2024 16:51


Житель Волгограда, который накануне получил тяжелые травмы во время занятий кайтсёрфингом в Среднеахтубинском районе, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

- Мужчина 58 лет находится в реанимационном отделении больницы им. Фишера. Состояние тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как ранее сообщало информагентство, мужчина катался по воде на кайте за воздушным змеем и был сбит с доски внезапно начавшимся ураганом. При падении он получил тяжелую травму головы и перелом позвоночника. 

По данным V102.RU, пострадавший находится в коме. Врачи делают все возможное, чтобы состояние пациента улучшилось.

Фото из архива V102.RU

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