Кайтсерфер сломал позвоночник во время урагана под Волгоградом

В Волгоградской области врачи борются за жизнь 58-летнего мужчины, которого накануне застал внезапный ураган во время занятий кайтсёрфингом, передает V102.RU.

- Волгоградец катался по воде на кайте за воздушным змеем. Внезапно начался ураган и мужчину сбило с доски резким порывом ветра. При падении он получил тяжелые травмы, - сообщил источник в экстренных службах.

Несчастный случай произошел 12 августа в 200 метрах от села Верхнепогромное в Среднеахтубинском районе. В этот день, напомним, на Волгоград и районы области резко обрушился ураганный ветер и пыльная буря. Штормовых предупреждений не объявлялось.

По предварительным данным, у пострадавшего тяжелая травма головы и перелом позвоночника.

Мужчину госпитализировали в одну из больниц Волжского.

Фото из архива V102.RU