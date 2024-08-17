«Мышь не проскочит?»: Волгоградский облсуд вернул на работу уволенного главврачом инфекциониста

Бессрочный трудовой договор с Надеждой Беляевой, заведующей инфекционным отделением и врачом-инфекционистом, администрация ЦРБ заключила 1 ноября 2022 года. А через несколько месяцев, в феврале 2023 года руководство больницы передумало и вынудило врача подписать уже срочный договор до 30 октября 2023 года. Обстоятельства заключения этого договора и стали предметом рассмотрения в суде.
При наступлении обозначенной в новом договоре даты руководство больницы попрощалось с опытным врачом-инфекционистом. С чем не согласилась Надежда Беляева и обжаловала свое увольнение в районном суде.
Однако районный суд признал приказ об увольнении доктора на основании истечения срока трудового договора законным. К слову, в Котовском районном суде работает федеральным судьей супруга главного врача ЦРБ Котовского района Николая Абрамова Елена Абрамова. Правда, не она рассматривала трудовой спор учреждения, возглавляемого ее супругом, и уволенного врача.
Надежда Беляева не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в областном. Апелляционная инстанция в итоге признала данное решение незаконным и указала, что районный суд неправильно истолковал нормы трудового законодательства, а также не вник в детали заключения срочного договора с инфекционистом.
В частности, выяснилось, что администрация ЦРБ обосновала заключение нового договора с конкретной датой его окончания на основании того, что, якобы Надежда Беляева не поставила своей подписи под бессрочным договором. Поэтому в феврале 2023 года ее вынудили подписать другой документ со сроком окончания трудовой деятельности в октябре. При этом районный суд не придал значения объяснению врача, которая рассказала, что вынуждена была подписать новый договор, опасаясь увольнения и боясь остаться без средств к существованию. Кроме того, она не имела возможности повлиять на решение руководства больницы.
В итоге благодаря решению Волгоградского областного суда Надежду Беляеву восстановили на работе в прежней должности. Также ей выплатили материальную компенсацию за вынужденные прогулы и 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.
Корреспондент V102.RU пообщался с Надеждой Беляевой, которая призналась, что пережила один из самых тяжелых периодов в своей жизни после несправедливого увольнения.
- Я всю жизнь отдала своей профессии, и считала, что хорошо выполняю свою работу. Было время, когда практически жила в отделении, брала по несколько ночных дежурств на неделе. В эпидемию коронавируса было особенно тяжело – я сама дважды переболела этой инфекцией. И вдруг без объяснения причин меня выкинули с работы. Руководство больницы даже не соизволило сказать мне какие-то слова, - делится врач.
- В начале 2023 года родители детей, которые лечились в инфекционном отделении, выложили в соцсети неприглядные фотографии, на которых запечатлели мышь, а также ободранные стены, грязные матрасы в палатах, - продолжила доктор. – После этого был большой скандал. И главный врач Абрамов перестал со мной здороваться. Просто не замечал, когда проходил мимо. Не знаю, возможно, это стало причиной моего увольнения. Но в том, что в инфекционном отделении не было долго ремонта, моей вины нет.
К слову, после публикации фотографий из инфекционного отделения в нем был проведен частичный ремонт. Но в целом ситуация в ЦРБ Котовского района лучше не стала. Наоборот, жители района жаловались на то, что многих пациентов стали отправлять на лечение в Камышинскую больницу. В том числе из-за отсутствия врачей-специалистов, в частности, реаниматологов, хирургов, хирургов-гинекологов и ухода хороших врачей. И за это тоже болит душа Надежды Васильевны, которая помнит лучшие времена больницы, где проработала немало лет.
В настоящее время Надежда Васильевна трудится в прежней должности. Но признается, что ждет «мести» руководства за проигранный больницей суд.