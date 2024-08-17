«Мышь не проскочит?»: Волгоградский облсуд вернул на работу уволенного главврачом инфекциониста





В ЦРБ Котовского района Волгоградской области по решению суда восстановили на работе заведующую инфекционным отделением Надежду Беляеву. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский областной суд, который признал незаконным решение районного суда, отказавшего врачу в признании незаконным расторжения с ней трудового договора.









- Меня уже «подлавливают». Недавно потребовали, чтобы я привезла в отдел кадров свой сертификат, хотя, конечно, я его в свое время предоставляла. Когда я выполнила это указание, мне заявили, что я отсутствовала на рабочем месте. Меня одно удивляет. Врачей сейчас не хватает, это не секрет, что опытные специалисты – на вес золота. В области действует программа поддержки врачей, которым выплачивают немалые деньги из бюджета за то, что они соглашаются работать в глубинке в государственных учреждениях здравоохранения. А тут так легко и просто уволили врача с большим опытом работы, который хотел продолжать трудовую деятельность. Складывается ощущение, что личные обиды и амбиции нашего руководства важнее, чем оказание качественной медицинской помощи нашим жителям, - высказала свое мнение врач.







Фото ЦРБ Котовского района и Александра Касьянова



Бессрочный трудовой договор с Надеждой Беляевой, заведующей инфекционным отделением и врачом-инфекционистом, администрация ЦРБ заключила 1 ноября 2022 года. А через несколько месяцев, в феврале 2023 года руководство больницы передумало и вынудило врача подписать уже срочный договор до 30 октября 2023 года. Обстоятельства заключения этого договора и стали предметом рассмотрения в суде.При наступлении обозначенной в новом договоре даты руководство больницы попрощалось с опытным врачом-инфекционистом. С чем не согласилась Надежда Беляева и обжаловала свое увольнение в районном суде.Однако районный суд признал приказ об увольнении доктора на основании истечения срока трудового договора законным. К слову, в Котовском районном суде работает федеральным судьей супруга главного врача ЦРБ Котовского района Николая Абрамова Елена Абрамова. Правда, не она рассматривала трудовой спор учреждения, возглавляемого ее супругом, и уволенного врача.Надежда Беляева не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в областном. Апелляционная инстанция в итоге признала данное решение незаконным и указала, что районный суд неправильно истолковал нормы трудового законодательства, а также не вник в детали заключения срочного договора с инфекционистом.В частности, выяснилось, что администрация ЦРБ обосновала заключение нового договора с конкретной датой его окончания на основании того, что, якобы Надежда Беляева не поставила своей подписи под бессрочным договором. Поэтому в феврале 2023 года ее вынудили подписать другой документ со сроком окончания трудовой деятельности в октябре. При этом районный суд не придал значения объяснению врача, которая рассказала, что вынуждена была подписать новый договор, опасаясь увольнения и боясь остаться без средств к существованию. Кроме того, она не имела возможности повлиять на решение руководства больницы.В итоге благодаря решению Волгоградского областного суда Надежду Беляеву восстановили на работе в прежней должности. Также ей выплатили материальную компенсацию за вынужденные прогулы и 10 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.Корреспондент V102.RU пообщался с Надеждой Беляевой, которая призналась, что пережила один из самых тяжелых периодов в своей жизни после несправедливого увольнения.- Я всю жизнь отдала своей профессии, и считала, что хорошо выполняю свою работу. Было время, когда практически жила в отделении, брала по несколько ночных дежурств на неделе. В эпидемию коронавируса было особенно тяжело – я сама дважды переболела этой инфекцией. И вдруг без объяснения причин меня выкинули с работы. Руководство больницы даже не соизволило сказать мне какие-то слова, - делится врач.По словам Надежды Беляевой, она может лишь догадываться, почему руководство ЦРБ вдруг решило ее уволить.- В начале 2023 года родители детей, которые лечились в инфекционном отделении, выложили в соцсети неприглядные фотографии, на которых запечатлели мышь, а также ободранные стены, грязные матрасы в палатах, - продолжила доктор. – После этого был большой скандал. И главный врач Абрамов перестал со мной здороваться. Просто не замечал, когда проходил мимо. Не знаю, возможно, это стало причиной моего увольнения. Но в том, что в инфекционном отделении не было долго ремонта, моей вины нет.К слову, после публикации фотографий из инфекционного отделения в нем был проведен частичный ремонт. Но в целом ситуация в ЦРБ Котовского района лучше не стала. Наоборот, жители района жаловались на то, что многих пациентов стали отправлять на лечение в Камышинскую больницу. В том числе из-за отсутствия врачей-специалистов, в частности, реаниматологов, хирургов, хирургов-гинекологов и ухода хороших врачей. И за это тоже болит душа Надежды Васильевны, которая помнит лучшие времена больницы, где проработала немало лет.В настоящее время Надежда Васильевна трудится в прежней должности. Но признается, что ждет «мести» руководства за проигранный больницей суд.