Происшествия

В жутком ДТП под Волгоградом погибли два человека, двое в больнице

Происшествия 17.08.2024 12:48
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17.08.2024 12:48



Страшная авария, произошедшая в Николаевском районе, унесла жизни двоих человек, еще двоих увезли в больницу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла на 597 км. автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград сегодня, 17 августа, около девяти часов утра.
На трассе столкнулись Лада Гранта и китайский автомобиль Changan. В результате столкновения до приезда скорой помощи погибли  65-летний водитель отечественной легковушки и 55-летний пассажир «китайца». Водитель и пассажир китайского автомобиля госпитализированы в Николаевскую ЦРБ.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области


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