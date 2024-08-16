Экология

В Волгограде с ассенизатора взыскали 931 тыс. рублей за незаконный слив отходов

Экология 16.08.2024 07:20
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16.08.2024 07:20


Красноармейский районный суд Волгограда постановил взыскать с индивидуального предпринимателя 931 тысячу 271 рубль за нанесенный вред почвам в результате слива жидких бытовых отходов. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- Ущерб был предъявлен ИП Шульгину А.А.для добровольной оплаты. Ввиду того, что не был оплачен причиненный вред в добровольном порядке, управлением направлено исковое заявление в суд о взыскании вреда, - рассказали в  природоохранном ведомстве.

Суд исковые требования удовлетворил.

Правонарушение предприниматель совершил в Красноармейском районе. Специалисты ГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы загрязненной им почвы. Лабораторные исследования показали превышение концентрации по нефтепродуктам, фосфат-ионам и нитрат-ионам.

Фото из архива V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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