Красноармейский районный суд Волгограда постановил взыскать с индивидуального предпринимателя 931 тысячу 271 рубль за нанесенный вред почвам в результате слива жидких бытовых отходов. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- Ущерб был предъявлен ИП Шульгину А.А.для добровольной оплаты. Ввиду того, что не был оплачен причиненный вред в добровольном порядке, управлением направлено исковое заявление в суд о взыскании вреда, - рассказали в природоохранном ведомстве.

Суд исковые требования удовлетворил.

Правонарушение предприниматель совершил в Красноармейском районе. Специалисты ГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы загрязненной им почвы. Лабораторные исследования показали превышение концентрации по нефтепродуктам, фосфат-ионам и нитрат-ионам.

Фото из архива V102.RU

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