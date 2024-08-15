Расследования

Под Волгоградом осудили отчима, подсадившего 14-летнего пасынка на наркотики

Расследования 15.08.2024 12:33
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15.08.2024 12:33


Ленинский районный суд Волгоградской области осудил 44-летнего местного жителя, который признан виновным в склонении к потреблению наркотических веществ своего несовершеннолетнего пасынка. Как сообщает V102.RU, суд назначил мужчине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

– 24 марта 2024 года фигурант уголовного дела в своем домовладении, расположенном в поселке Рассвет Ленинского района Волгоградской области, склонил 14-летнего сына сожительницы к потреблению наркотических средств, – рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. 

Однако, свою вину подсудимый так и не признал. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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