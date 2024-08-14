



14 августа в Светлоярском районе Волгоградской области на трассе Р-22 «Каспий» загорелась фура. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось во второй половине дня на участке дороги, проходящем через село Большие Чапурники. На место оперативно прибыли пожарные.





- В 13.33 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в с.Большие Чапурники Светлоярского района Волгоградской области. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в грузовом металлическом автоприцепе происходит горение товара по всей площади. Сотрудники 55-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 14.03 ч., - рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель большегруза чудом успел отсоединить тягач и отъехать от прицепа на безопасное расстояние. Очевидцы сообщают, что грузовик перевозил автозапчасти.

Отметим, пострадавших во время ЧП нет, причины возгорания в настоящее время уточняются специалистами.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me