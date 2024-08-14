«Динамо-Синара» усилилось финалисткой Суперлиги





«Динамо-Синара» пополнилось очередным новичком. Сегодня, 14 августа, в стан бело-голубых из «Ростов-Дона» на правах аренды официально перешла 19-летняя Меланья Пичугина, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Талантливая гандболистка является уроженкой Краснодара, но основную часть карьеры провела в ростовском регионе. В списке достижений Пичугиной значится завоеванная бронзовая медаль в юниорской сборной России до 17 лет на первенстве Европы в Черногории в 2021 году. В сезоне 23-24 Меланья, выступающая на позиции линейной, в составе коллектива с берегов Дона стала серебряным призером Суперлиги. Талантливая спортсменка в 39 матчах отметилась 128 результативными атаками, что позволило Пичугиной забраться на третью позицию в командной статистике.

Меланья уже готовится вместе со своими новыми одноклубницами к стартующему в начале сентября розыгрышу Суперлиги. Но до этого подопечным Евгения Дмитриева предстоит выступить на товарищеском турнире в Москве с 20 по 25 августа с участием «Динамо-Синары», столичных ЦСКА и «Луча», подмосковной «Звезды», краснодарской «Кубани» и новороссийской «Черноморочки».

Напомним, ранее новобранцами бело-голубых стали София Лыжина, София Романенко и Кристина Щеглова.

Фото ГК «Ростов-Дон» VK.com



