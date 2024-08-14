Расследования

В районе Волгоградской области в небо поднимут авиацию

Расследования 14.08.2024 12:56
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14.08.2024 12:56


На территории Чернышковского района Волгоградской области сегодня, 14 августа, жителей призывают сохранять спокойствие в случае работы военной авиации. По сведениям администрации района, действия в запретной зоне могут вестись сегодня и в ближайшие дни. 

– Доводим до жителей Чернышковского района, что ежедневно с 8:00 до 1:00, начиная с 14 августа и  до выполнения всех поставленных задач, на территории района проводятся полёты авиации, – предупредили районные чиновники. – На территории района могут быть слышны звуки громких хлопков. 

Чтобы жители по случайности не оказались в периметре проведения полетов, чиновники напоминают, что запретная территория ограничена постами оцепления, рвами. Также по периметру выставлены предупредительные знаки.

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