Момент смертельной аварии, в которой накануне погиб волгоградский реставратор Сергей Типайлов,, сняли камеры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные кадры, мужчина с членами своей семьи и другими пешеходами переходил проезжую часть на проспекте Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена». Сергей шел первым, переходил он дорогу согласно правилам дорожного движения, спешившись – свой необычный велосипед он катил рядом с собой. За мужчиной вместе с велосипедами шли супруга Сергея и двое его детей. Все автомобили, которые двигались в первом и втором ряду, остановились, как положено, на красный свет. Однако по третьей полосе мчался военный КАМАЗ, который, не остановившись на запрещающий сигнал светофора, в буквальном смысле слова снес мужчину с велосипедом. Все это произошло на глазах его детей и супруги.