Расследования 12.08.2024 14:40
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12.08.2024 14:40
Момент смертельной аварии, в которой накануне погиб волгоградский реставратор Сергей Типайлов,, сняли камеры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные кадры, мужчина с членами своей семьи и другими пешеходами переходил проезжую часть на проспекте Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена». Сергей шел первым, переходил он дорогу согласно правилам дорожного движения, спешившись – свой необычный велосипед он катил рядом с собой. За мужчиной вместе с велосипедами шли супруга Сергея и двое его детей. Все автомобили, которые двигались в первом и втором ряду, остановились, как положено, на красный свет. Однако по третьей полосе мчался военный КАМАЗ, который, не остановившись на запрещающий сигнал светофора, в буквальном смысле слова снес мужчину с велосипедом. Все это произошло на глазах его детей и супруги.
Напомним, после смертельного ДТП водитель КАМАЗа совершил еще одну аварию на ЦПКиО, после чего, бросив грузовик во дворах, скрылся. В результате второго ДТП пострадал еще один человек.
Виновник смертельного ДТП был задержан сегодня, 12 августа. Им оказался 39-летний мужчина. Редакция информагентства выяснила, кто этот человек. Подробности - уже скоро.
Сергей Типайлов был известным в Волгограде коллекционером и реставратором техники, он неоднократно принимал участие в Парадах победы в шествии мотоколонн времен Великой Отечественной войны. В момент трагедии он находился с одним из восстановленных ретро-велосипедов с колесами разной величины.
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