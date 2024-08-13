Волгоградская пловчиха Яна Курцева набрала золота на Кубке России





Волгоградская спортсменка Яна Курцева стала победительницей в общем зачете Кубка России-2024 по плаванию на открытой воде, сообщает V102.RU.

Второй и заключительный этап соревнований прошел в селе Засечное Пензенской области, где на прошлой неделе еще одни волгоградские представительницы Полина Козякина и Маргарита Ершова в первенстве России завоевали золотые медали в своих возрастных категориях. Что касается Кубка страны, то первый тур состязаний, напомним, состоялся в Москве в июле. В столичных заплывах на 5 и 10 км традиционно не было равных Яне Курцевой.Уже на втором этапе на олимпийской дистанции в 10 км Яна до самой концовки вела ожесточенную борьбу со своей принципиальной и одной из самых сильных соперниц — Екатериной Сорокиной из Пермского края. Лишь на пять сотых секунды Курцева опередила давнюю оппонентку и завоевала очередное золото. Бронза досталась Полине Козякиной.На заплыве на 5 км вся тройка призеров повторилась в том же порядке. Итоговое время Курцевой - 59.25,27, у Сорокиной — 59.28,67, а Козякина показала результат — 59.33,04. Кроме того, в рамках второго этапа Кубка страны состоялась гонка на Всероссийских соревнованиях «Стайерская миля». Весь пьедестал почета был занят волгоградками. На первой позиции финишировала Полина Козякина ( 17.27,32), серебро завоевала Маргарита Ершова (17.40,52), а на третьем месте оказалась Курцева (17.45,71).Таким образом, за два этапа Кубка России Яна Курцева суммарно выиграла четыре заплыва, что принесло ей итоговую победу в общем зачете турнира второй год подряд.