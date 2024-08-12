Молодежь «Каустика» опробовали на «Кубке Лаврова»

Спорт 12.08.2024 11:35
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12.08.2024 11:35
Гандболисты волгоградского «Каустика» заняли последнее место на «Кубке Лаврова» в Будённовске Ставропольского края. В предсезонном турнире за победу сражались шесть команд, сообщает V102.RU.
В соревнованиях, посвященных памяти основателя ставропольского «Виктора», приняли участие: «Каустик», «Воронеж», «СКИФ» из Краснодара, «СГАУ-Саратов», астраханское «Динамо» и хозяева — «Виктор». «Химики» в турнире дали шанс проявить себя молодым исполнителям, так как в межсезонье покинули команду несколько игроков, среди которых — Андрей Воробьёв, Данила Иванов, Дмитрий Черномашенцев, Максим Хохлов, Вадим Ибраков, Даниил Галкин и Артем Введенский. Обновленному коллективу еще по ходу предстоящего чемпионата предстоит сыграться друг с другом, а в Будённовске тренерский штаб во главе с Дмитрием Бочарниковым имел возможность экспериментировать с составом.
«Каустик» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Волгоградцы уступили «Воронежу» (31:34), «Виктору» (31:35), «СКИФу» (33:39) и «Динамо» (32:33). Единственный выигрышный результат был добыт в поединке со «СГАУ-Саратовом» (37:36).
Итоговая турнирная таблица Кубка Лаврова: 1) СКИФ — 8 очков, 2) «Виктор» — 8, 3) «ГАУ-Саратов» — 4, 4) «Воронеж» — 4, 5) «Динамо» — 4, 6) «Каустик» — 2.
Лучшим бомбардиром «Каустика» на соревнованиях стал Никита Ларин (33 мяча). На втором месте Никита Светлов (23 очка). Тройку замкнул с 21-м попаданием Сергей Косенков, который был признан организаторами лучшим гандболистом в составе волгоградской команды на турнире.
Напомним, что в первом туре нового сезона Суперлиги «Каустик» 26 августа в Ставрополе сыграет с «Виктором».
Фото ГК «Виктор» vk.com
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