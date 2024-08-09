Под Волгоградом после ливня разлилась река

Происшествия 09.08.2024 09:51
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09.08.2024 09:51
Во Фроловском районе Волгоградской области после вчерашнего ливня разлилась река между населенными пунктами Амелино и Терновка. Эпичное видео сняли местные жители, передает V102.RU. Прошедший 8 августа ливень превратил небольшую речку в бурлящий водоем, при это дождевая вода залила близлежащие луга.
Это не единственный природный катаклизм, который произошел в Волгоградской области 8 августа. Жители хутора Секачи Михайловского городского округа накануне сообщили о крупном граде, который повредил огороды и сады.
Напомним, несколько дней МЧС предупреждали о неблагоприятных погодных явлениях в Волгоградской области – о ливнях с грозами и урагане.
Видео https://vk.com/officialfrolovo_new
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