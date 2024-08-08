Крупный град побил сады и огороды хуторян под Волгоградом

Общество 08.08.2024 17:48
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08.08.2024 17:48
В хуторе Секачи Михайловского городского округа Волгоградской области сегодня, 8 августа, прошел крупный град. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, от стихии вновь пострадали огороды и сады, где уже созревал урожай.
Это не первый погодный «сюрприз» в регионе. Посевы сначала страдали от майских заморозков, потом – от аномальной жары. Сегодня в ГУ МЧС по Волгоградской области также предупредили о возможных ливнях с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду в некоторых районах.
Фото Михайловские посиделки t.me
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