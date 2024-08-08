Происшествия

В Волгограде приятеля блогера-душительницы арестовали на 10 суток

Происшествия 08.08.2024 19:59
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08.08.2024 19:59


Сегодня, 8 августа, Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток 24-летнего Игоря К., который был остановлен за управление авто из каршеринга без прав. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозило до 15 суток административного ареста.

Материалы рассматривал мировой судья судебного участка № 82.

Установлено, что нарушитель вечером 7 августа решил воспользоваться услугами каршеринга, будучи лишенным права управления транспортными средствами. 

- Управляя арендованным автомобилем марки Volkswagen, он был задержан сотрудниками полиции в Ворошиловском районе Волгограда и доставлен в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. Однако проходить его мужчина отказался, - сообщили в облсуде.

На суде мужчина полностью признал вину. Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке.

По сведениям V102.RU, за рулем каршеринга был Игорь Карев – близкий друг 25-летней Анастасии Мсхаладзе (Ахметовой), которая сегодня была осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и двум эпизодам угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера.

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