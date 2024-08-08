70 фальшивых купюр и монет изъяли в Волгоградской области

В Волгоградской области изъяты из обращения с начала года 70 фальшивых банкнот различного номинала и монет. Об этом V102.RU сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России. Специалисты отмечают, что по-прежнему самыми поддельными купюрами остаются пятитысячные, хотя таких фальшивок становится год от года меньше.

В текущем году было выявлено 40 поддельных банкнот самого высокого номинала, тогда как годом ранее из было на 23 больше.

Обнаружено также 16 фальшивок номиналом 1000 рублей, четыре двухтысячных банкноты и столько же – номиналом 100 рублей. Среди поддельных денежных знаков также выявлено шесть монет достоинством 5 рублей.

- Если возникли сомнения в подлинности денег, всегда можно обратиться в банк для бесплатной проверки или передачи сомнительной купюры на экспертизу. Расплачиваться поддельной банкнотой ни в коем случае нельзя, - напомнил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области