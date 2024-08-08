В Волгоградской области подорожали огурцы и подешевели помидоры

Экономика 08.08.2024 12:33
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08.08.2024 12:33
В Волгоградской области на прошлой неделе изменились цены на овощи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, из этой категории продуктов питания подорожали картофель, капуста и лук. В частности, средняя стоимость картофеля составляет теперь 50,81 рубля за кг, капусты – 46,37 рубля, лука – 41,61 рубля за кг. Стоимость этих овощей увеличилась примерно на 1,5%.
Но больше всего подорожали огурцы – на 2,35% (до 89,11 рубля за кг). В то же время стоимость помидоров снизилась почти на 5%. Однако цена на томаты для августа все равно слишком велика – 123,20 рубля за кг.
Медленно снижаются в цене и яблоки – за неделю они подешевели всего на 3,7% и стоят теперь в среднем 125,88 рубля. Это почти столько, сколько и привезенные из тропических стран бананы – 126,53 рубля.
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