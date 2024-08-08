Экономика

В Волгоградской области подорожали огурцы и подешевели помидоры

Экономика 08.08.2024 12:33
0
08.08.2024 12:33


В Волгоградской области на прошлой неделе изменились цены на овощи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, из этой категории продуктов питания подорожали картофель, капуста и лук. В частности, средняя стоимость картофеля составляет теперь 50,81 рубля за кг, капусты – 46,37 рубля, лука – 41,61 рубля за кг. Стоимость этих овощей увеличилась примерно на 1,5%.
Но больше всего подорожали огурцы – на 2,35% (до 89,11 рубля за кг). В то же время стоимость помидоров снизилась почти на 5%. Однако цена на томаты для августа все равно слишком велика – 123,20 рубля за кг.
Медленно снижаются в цене и яблоки – за неделю они подешевели всего на 3,7% и стоят теперь в среднем 125,88 рубля. Это почти столько, сколько и привезенные из тропических стран бананы – 126,53 рубля. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.08.2024 17:31 Реклама
Экономика 08.08.2024 17:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2024 14:42 Реклама
Экономика 08.08.2024 14:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2024 20:31
Экономика 07.08.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2024 15:43
Экономика 07.08.2024 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2024 15:10
Экономика 07.08.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2024 13:25
Экономика 07.08.2024 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2024 10:29
Экономика 07.08.2024 10:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2024 20:27
Экономика 06.08.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2024 11:59
Экономика 06.08.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2024 12:13 Реклама
Экономика 05.08.2024 12:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2024 11:56
Экономика 05.08.2024 11:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.08.2024 10:34
Экономика 03.08.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.08.2024 11:49 Реклама
Экономика 02.08.2024 11:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2024 16:20
Экономика 01.08.2024 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2024 11:14
Экономика 01.08.2024 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:48
Крупный град побил сады и огороды хуторян под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:31
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублейСмотреть фотографии
16:55
Экс-депутат с «британским» следом засветился в хлебном месте под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:55
На экстрим-аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде катают 36 мешков с пескомСмотреть фотографии
16:25
Странное столкновение «китайца» с трамваем в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Полмиллиона взыскал волгоградский суд с водителя мусоровоза за смерть женщины в ГолицыноСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский суд воскресил фронтовика, которую по ошибке признали мертвойСмотреть фотографии
15:44
В Волгоград на вертолете эвакуировали троих пассажиров автобуса Астрахань-МоскваСмотреть фотографии
15:05
«Они говорят, мы жарим птиц»: в Волгограде хотят закрыть уникальный приют «Птичий остров»Смотреть фотографии
15:00
Суд в Волгограде огласил приговор душительнице Ахметовой-МсхаладзеСмотреть фотографии
14:42
ПСБ увеличил доходность по сберегательным продуктамСмотреть фотографии
14:41
Политологи: выборы в Волгоградской области будут носить референдумный характерСмотреть фотографии
14:30
На ул. Пархоменко в Волгограде меняют 14 метров теплосетиСмотреть фотографии
13:39
У летевшего из Волгограда в Москву самолета отказала система GPWSСмотреть фотографии
13:25
Волгограде «китаец» подбил трамвай с пассажирамиСмотреть фотографии
12:46
Команда «Красного Октября» завоевала золото в межзаводском турнире по кроссфитуСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде обещают пока не штрафовать нарушителей правил парковки в центре городаСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области подорожали огурцы и подешевели помидорыСмотреть фотографии
12:01
Нападающий Илья Кухарчук стал новым игроком «Ротора»Смотреть фотографии
11:50
Из Волгограда в Курскую область направят гуманитарный конвойСмотреть фотографии
11:40
Под Волгоградом педофилу-рецидивисту дали 16,5 года колонии за развращение детейСмотреть фотографии
11:20
«Все здесь люди горячие»: под Волгоградом пытались задушить главу поселенияСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
На севере Волгограда потушили пожар в магазине канцтоваровСмотреть фотографии
10:54
«Нива» всмятку: один человек погиб и пятеро ранены в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
На юге Волгограда ГАЗ насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:23
В Москве пропал 40-летний вахтовик из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Теневых банкиров с доходом более 25 млн рублей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде 8 августа заработали платные парковкиСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области ночами похолодает до +10Смотреть фотографии
22:40
На острове под Волгоградом загорелся домСмотреть фотографии
 