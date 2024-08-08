Нападающий Илья Кухарчук стал новым игроком «Ротора»

Нападающий Илья Кухарчук сегодня, 8 августа, перешел в «Ротор» на правах аренды из ФК «Пари Нижний Новгород» до конца сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

34-летний игрок является уроженцем Костромы и воспитанником местного футбола. Имеет богатый опыт выступлений в Российской премьер-лиге за махачкалинский «Анжи», «Химки», московское «Торпедо» и «Пари НН». Кухарчук также становился чемпионом страны в составе казанского «Рубина» в 2009 году и обладателем Суперкубка в коллективе из Татарстана в 2010 году. В общей сложности Илья на уровне элитного дивизиона принял участие в 95 встречах, забил 16 мячей и выполнил 13 результативных передач. В Первой лиге очередной новичок «Ротора» сыграл 201 поединок, в которых отличился 34 раза и сделал 11 голевых пасов.

Фото: СК «Ротор» / vk.com