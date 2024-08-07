В Волгограде на мизер подешевела вторичка

Экономика 07.08.2024 10:29
0
07.08.2024 10:29
В июле в Волгограде цены на вторичку начали снижаться. Однако, по данным ресурса Яндекс Недвижимость, темпы снижения совсем небольшие – минус 0,1% (до 95 тысячи рублей за квадратный метр). Эта тенденция зафиксирована, помимо Волгограда, только в Москве среди городов-миллионников, передает V102.RU. В других городах медианная цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 1 и менее процент.
В июле средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Волгограда составила 4,5 млн рублей, а цена квадратного метра – 95 000 рублей. За последний месяц она снизилась на 0,1%. При этом за июль количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 1,1%.
- Сейчас на ценообразование, безусловно, повлияет рост ключевой ставки и последующее подорожание ипотечных кредитов, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. - Займ в банке станет менее доступным, соответственно, покупательская возможность снизится. В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижения покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7% (сейчас стандартный дисконт составляет 2-5%).
Объем предложения в среднем по миллионникам демонстрирует небольшой прирост, однако в Москве, Петербурге, Новосибирске, Волгограде и Ростове-на-Дону фиксируется более объемное накопление базы от 1% до 3,7%.
Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,2% за месяц до 333 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,1% до 202 000 р/кв.м), Казань (+0,7% до 164 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,7% до 131 000 р/кв.м) и Красноярск (+0,3% до 118 000 р/кв.м). «Квадраты» менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.
В Садах Придонья установили хрустальное яблоко от художника с мировым именем07.08.2024 13:25
Экономика 07.08.2024 13:25
В Волгограде эксперты и представители бизнеса обсудили внедрение цифрового рубля06.08.2024 20:27
Экономика 06.08.2024 20:27
В Волгоградской области обсудили экономику будущего06.08.2024 11:59
Экономика 06.08.2024 11:59
«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир»05.08.2024 12:13 Реклама
Экономика 05.08.2024 12:13 Реклама
Волгоградскую область определили на 65-е место в рейтинге доступности бензина05.08.2024 11:56
Экономика 05.08.2024 11:56
Росстат отрапортовал о новом росте средней зарплаты волгоградцев до 58985 рублей03.08.2024 10:34
Экономика 03.08.2024 10:34
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам02.08.2024 11:49 Реклама
Экономика 02.08.2024 11:49 Реклама
В Волгограде прошел конкурс профмастерства среди лаборантов химического анализа01.08.2024 16:20
Экономика 01.08.2024 16:20
Цены на авиабилеты в Волгограде преодолели планку в 14 тысяч рублей01.08.2024 11:14
Экономика 01.08.2024 11:14
Помидоры и капуста резко подорожали в Волгоградской области01.08.2024 10:30
Экономика 01.08.2024 10:30
Нет управы? Цены на бензин в Волгоградской области окончательно пошли вразнос01.08.2024 08:30
Экономика 01.08.2024 08:30
Банк России спрогнозировал снижение урожая в Волгоградской области31.07.2024 16:20
Экономика 31.07.2024 16:20
Металлурги «Красного Октября» выпустили в Волгу 37 тысяч мальков осетра31.07.2024 12:17 Реклама
Экономика 31.07.2024 12:17 Реклама
Работодатели не отдают волгоградцам честно заработанные 5,5 млн рублей26.07.2024 21:35
Экономика 26.07.2024 21:35
Растет инфляция: Центробанк поднял ключевую ставку до 18%26.07.2024 16:24
Экономика 26.07.2024 16:24