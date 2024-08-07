В Волгограде на мизер подешевела вторичка





В июле в Волгограде цены на вторичку начали снижаться. Однако, по данным ресурса Яндекс Недвижимость, темпы снижения совсем небольшие – минус 0,1% (до 95 тысячи рублей за квадратный метр). Эта тенденция зафиксирована, помимо Волгограда, только в Москве среди городов-миллионников, передает V102.RU. В других городах медианная цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 1 и менее процент. В июле в Волгограде цены на вторичку начали снижаться. Однако, по данным ресурса Яндекс Недвижимость, темпы снижения совсем небольшие – минус 0,1% (до 95 тысячи рублей за квадратный метр). Эта тенденция зафиксирована, помимо Волгограда, только в Москве среди городов-миллионников, передает V102.RU. В других городах медианная цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 1 и менее процент.

В июле средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Волгограда составила 4,5 млн рублей, а цена квадратного метра – 95 000 рублей. За последний месяц она снизилась на 0,1%. При этом за июль количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 1,1%. В июле средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Волгограда составила 4,5 млн рублей, а цена квадратного метра – 95 000 рублей. За последний месяц она снизилась на 0,1%. При этом за июль количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 1,1%.

- Сейчас на ценообразование, безусловно, повлияет рост ключевой ставки и последующее подорожание ипотечных кредитов, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. - Займ в банке станет менее доступным, соответственно, покупательская возможность снизится. В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижения покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7% (сейчас стандартный дисконт составляет 2-5%). - Сейчас на ценообразование, безусловно, повлияет рост ключевой ставки и последующее подорожание ипотечных кредитов, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. - Займ в банке станет менее доступным, соответственно, покупательская возможность снизится. В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижения покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7% (сейчас стандартный дисконт составляет 2-5%).

Объем предложения в среднем по миллионникам демонстрирует небольшой прирост, однако в Москве, Петербурге, Новосибирске, Волгограде и Ростове-на-Дону фиксируется более объемное накопление базы от 1% до 3,7%. Объем предложения в среднем по миллионникам демонстрирует небольшой прирост, однако в Москве, Петербурге, Новосибирске, Волгограде и Ростове-на-Дону фиксируется более объемное накопление базы от 1% до 3,7%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,2% за месяц до 333 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,1% до 202 000 р/кв.м), Казань (+0,7% до 164 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,7% до 131 000 р/кв.м) и Красноярск (+0,3% до 118 000 р/кв.м). «Квадраты» менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми. Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,2% за месяц до 333 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,1% до 202 000 р/кв.м), Казань (+0,7% до 164 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+1,7% до 131 000 р/кв.м) и Красноярск (+0,3% до 118 000 р/кв.м). «Квадраты» менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.



