Расследования

В Волгограде за падение инженера с 3-метровой высоты осудят его начальника

Расследования 06.08.2024 12:57
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06.08.2024 12:57


Перед судом в Волгограде предстанет заместитель гендиректора коммерческой организации после ЧП с сотрудником, который в Дзержинском районе упал с трехметровой высоты при сборе строительных лесов. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно материалам уголовного дела, замдиректора организации по техническим вопросам и двое сотрудников - инженер-электроник и электромонтер - в начале января текущего года приняли решение о сборке строительной вышки для прокладки кабеля на высоте. 

ЧП произошло 11 января в сборочной цехе коммерческой организации при возведении последнего четвертого яруса строительных лесов. Конструкция зашаталась и упала вместе инженером-электроником.

- В результате падения с высоты 3,3 м 58-летний мужчина получил ряд телесных повреждений, в том числе перелом свода и основания черепа с ушибом головного мозга. Потерпевшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, - рассказала Черединина.

Обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит до 1 года лишения свободы. Уголовное дело передано для рассмотрения в Дзержинский районный суд.

Фото из архива V102.RU

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