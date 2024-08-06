Главное

УФСБ: в Волгограде офицер запаса планировал сдаться в плен ВСУ

Главное 06.08.2024 09:00
0
06.08.2024 09:00


Управление ФСБ России по Волгоградской области 6 августа снова напомнило жителям региона о неизбежности наказания за государственную измену. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз поводом послужило предостережение в адрес офицера запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. По данным УФСБ, мужчина вынашивал мысль переметнуться на сторону киевского режима в случае его призыва в рамках мобилизации. 



Управление объявило официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены >и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией 45-летнему жителю Волгограда, – сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. – Установлено, что являясь офицером запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, мужчина вынашивал намерения по сдаче в плен и переходу на сторону Вооруженных Сил Украины, непосредственно противостоящих подразделениям ВС РФ, принимающим участие в проведении специальной военной операции, в случае его призыва на военную службу по мобилизации. 

Однако же каких-либо реальных противоправных действий волгоградец не предпринял. 

С учетом того, что действия гражданина России создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, мужчине объявлено официальное предостережение, – уточняют в волгоградском УФСБ. 

Отметим, что на видеокадрах, предоставленных управлением сам мужчина объясняет, что на его действия в начале СВО в целом повлияла нервозная обстановка. Позже, успокоившись и расставив точки над i, он оставил предательские мысли. 

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
05.08.2024 18:46
Главное 05.08.2024 18:46
Комментарии

0
Далее
Главное
01.08.2024 13:41
Главное 01.08.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Главное
01.08.2024 11:58
Главное 01.08.2024 11:58
Комментарии

0
Далее
Главное
31.07.2024 12:39
Главное 31.07.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Главное
29.07.2024 13:21
Главное 29.07.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Главное
29.07.2024 13:15
Главное 29.07.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Главное
29.07.2024 11:36
Главное 29.07.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Главное
26.07.2024 10:35
Главное 26.07.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Главное
24.07.2024 19:10
Главное 24.07.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Главное
24.07.2024 11:12
Главное 24.07.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Главное
18.07.2024 14:55
Главное 18.07.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Главное
09.07.2024 13:47
Главное 09.07.2024 13:47
Комментарии

0
Далее
Главное
09.07.2024 10:15
Главное 09.07.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Главное
09.07.2024 06:08
Главное 09.07.2024 06:08
Комментарии

0
Далее
Главное
04.07.2024 13:31
Главное 04.07.2024 13:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:59
В Волгоградской области обсудили экономику будущегоСмотреть фотографии
11:50
В Котово мужчина кувалдой разнес в щепки автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Житель села Волгоградской области пропал вместе с автомобилемСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде обжаловали приговор детоубийцы АккубековойСмотреть фотографии
10:26
В Калачевском районе скончался пассажир легковушки, улетевшей в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец восстановился на работеСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом мигрант устроил пьяную поножовщинуСмотреть фотографии
09:54
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
Полис ОМС для студентов: эксперты страховой компании дали памятку для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде из-за утреннего тумана не смогли принять самолет из ЧелябинскаСмотреть фотографии
09:00
УФСБ: в Волгограде офицер запаса планировал сдаться в плен ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
Мошенники во второй раз оставили без всего волгоградского пенсионераСмотреть фотографии
08:10
В августе в Волгограде родилось рекордное количество детейСмотреть фотографии
07:24
Ученый оценил влияние двух мощных вспышек на Солнце. Что ждет метеозависимых?Смотреть фотографии
21:18
Не везет, так не везет: регбисты «Ротора» проиграли вслед за футболистамиСмотреть фотографии
20:47
Волгоградцев напугал звук мощного хлопка: видеоСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде при странных обстоятельствах пропал астраханец с инсультомСмотреть фотографии
19:29
Очередной лихой заезд на кресле в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографии
18:49
На Волгоград обрушился обещанный шторм с проливным дождемСмотреть фотографии
18:46
Халява кончилась: где и за сколько можно будет припарковать автомобиль в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:50
Кирилл Донцов из «Ротора» перешел в «Зенит-2»Смотреть фотографии
17:06
В администрации Волжского создали новый комитет для похоронного делаСмотреть фотографии
16:32
По делу сбившей четверых школьников волгоградки назначено первое заседаниеСмотреть фотографии
16:30
Еще один житель Волгограда по воле приставов стал пешеходомСмотреть фотографии
16:22
Владимир Якушев: 380 участников спецоперации пошли на выборы-2024 на всех уровняхСмотреть фотографии
16:18
Волгоградец на глазах у сына вонзил нож в сердце экс-жены. Женщина погиблаСмотреть фотографии
15:34
Отмывший через переводчиков миллион следователь получил срок в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:19
Директора школы осудят за молчание о сексуальном насилии над детьмиСмотреть фотографии
14:53
«Она теперь парит над нами»: в Волжском от загадочной болезни умерла 28-летняя фитнес-тренерСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде двое рецидивистов пойдут под суд за кражу 3,5 млн рублей из банкоматаСмотреть фотографии
 