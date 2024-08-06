УФСБ: в Волгограде офицер запаса планировал сдаться в плен ВСУ





Управление ФСБ России по Волгоградской области 6 августа снова напомнило жителям региона о неизбежности наказания за государственную измену. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз поводом послужило предостережение в адрес офицера запаса Вооруженных Сил Российской Федерации. По данным УФСБ, мужчина вынашивал мысль переметнуться на сторону киевского режима в случае его призыва в рамках мобилизации.





– Управление объявило официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены >и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией 45-летнему жителю Волгограда, – сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. – Установлено, что являясь офицером запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, мужчина вынашивал намерения по сдаче в плен и переходу на сторону Вооруженных Сил Украины, непосредственно противостоящих подразделениям ВС РФ, принимающим участие в проведении специальной военной операции, в случае его призыва на военную службу по мобилизации.

Однако же каких-либо реальных противоправных действий волгоградец не предпринял.

– С учетом того, что действия гражданина России создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, мужчине объявлено официальное предостережение, – уточняют в волгоградском УФСБ.

Отметим, что на видеокадрах, предоставленных управлением сам мужчина объясняет, что на его действия в начале СВО в целом повлияла нервозная обстановка. Позже, успокоившись и расставив точки над i, он оставил предательские мысли.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области