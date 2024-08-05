В Урюпинске «семерка» сбила пешехода на рынке

Происшествия 05.08.2024 14:43
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05.08.2024 14:43
В Урюпинске в результате ДТП пострадал человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 4 августа, в 9-40 ч. напротив дома №22 по ул. Торговая. Водитель «ВАЗ-2107» совершил наезд на пешехода. В результате ее доставили в медучреждение.
По уточненным сведениям, происшествие случилось на территории небольшого рынка.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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