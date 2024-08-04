Спорт

Резервистки «Синары» отправились на юг

Спорт 04.08.2024 15:45
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04.08.2024 15:45


Резервистки «Динамо-Синары» отправились в Краснодарский край на предсезонные сборы, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
Бело-голубые проведут на юге работу по улучшению физических кондиций и занятия тактической направленности и завершат цикл подготовки в станице Павловская 15 августа. В составе находятся 27 игроков, среди которых есть и недавние чемпионки России по пляжному гандболу. Руководство коллективом на тренировках будут осуществлять специалисты СШ «Динамо» Любовь, Анна и Александр Сидоричевы. В сезоне 24-25 «Динамо-Синара-2» и «УОР-Динамо» выступят в молодежном первенстве страны.
 
Напомним, основной состав бело-голубых 31 июля завершил второй этап сборов в Сочи. На следующей неделе команда Евгения Дмитриева возобновит занятия в Волгограде.
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

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