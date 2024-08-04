В Волгограде впервые сделали ТАХЭ пациентке с саркомой

Впервые в Волгоградской области врачи выполнили трансартериальную химиоэмболизацию (ТАХЭ) пациентке, страдающей от рецидивирующей злокачественной опухоли мягких тканей левого бедра.

Как сообщили V102.RU в облздраве, внутрисосудистое лечение саркомы провели в областном клиническом онкологическом диспансере в Волгограде. До этой операции женщине дважды – в 2019 и 2023 годах – удаляли опухоль в крупном столичном федеральном центре. Однако в текущем году вновь был выявлен рост саркомы.

- С целью предотвращения прогрессирования и рецидива онкологического заболевания было принято решение о выполнении внутрисосудистого лечения злокачественного новообразования мягких тканей левого бедра, - рассказали в облздраве. - Через укол в сосуд, по артериальному руслу было выполнено введение химиопрепарата в «питающие» опухолевую ткань сосуды с их последующим перекрытием. Кровоснабжение здоровых тканей было в полном объёме сохранено.

Отмечается, что благодаря высокоточному введению химиопрепарата стало возможным достичь его максимальной концентрации именно в опухолевых тканях, а целевое перекрытие кровоснабжения позволило предотвратить прогрессирование процесса и инициировать положительную динамику в лечении.

После этой операции пациентку выписали из отделения уже на следующие сутки.