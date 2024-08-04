Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток 21-летнюю Дарью К., которая в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере Kia Sportage протаранила несколько припаркованных автомобилей. Об этом V102.RU сообщили в районном суде.





Девушку рано утром 3 августа на ул. Покрышкина остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов выяснилось, что у 21-летней волгоградки нет водительского удостоверения, к тому же она находится в состоянии алкогольного опьянения.

На камеры видеонаблюдения попали утренние «приключения» девушки, которая при заезде на придомовую территорию, где стояли припаркованные автомобили, повредила несколько машин.

- При рассмотрении дела Дарья К. подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, пояснила, что автомобиль принадлежит ее родственнику, свои действия объяснить не смогла, - сообщили в районном суде.

Девушку признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления).

Постановление об административном аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Видео: Жесть Волгограда / t.me