Расследования

21-летнюю волгоградку арестовали после массового ДТП подшофе и без прав

Расследования 04.08.2024 07:10
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04.08.2024 07:10


Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток 21-летнюю Дарью К., которая в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере Kia Sportage протаранила несколько припаркованных автомобилей. Об этом V102.RU сообщили в районном суде.



Девушку рано утром 3 августа на ул. Покрышкина остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов выяснилось, что у 21-летней волгоградки нет водительского удостоверения, к тому же она находится в состоянии алкогольного опьянения.  

На камеры видеонаблюдения попали утренние «приключения» девушки, которая при заезде на придомовую территорию, где стояли припаркованные автомобили, повредила несколько машин.

- При рассмотрении дела Дарья К. подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, пояснила, что автомобиль принадлежит ее родственнику, свои действия объяснить не смогла, - сообщили в районном суде.

Девушку признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). 

Постановление об административном аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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