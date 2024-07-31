Очевидцы сняли на видео полыхающую степь под Волгоградом





Вечером 31 июля очевидцы сняли на видео крупный пожар в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, возгорание произошло неподалеку от села Малые Чапурники.





На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, что огонь бушует вблизи от автомагистрали. Как уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, о пожаре очевидцы сообщили на пульт диспетчера в 19.34.

– Вблизи села Малые Чапурники Светлоярского района горит мусор на открытой местности, ориентировочно на площади 500 квадратных метров. Сотрудники 55-ой пожарной части на месте, осуществляют тушение пожара, – сообщили в ведомстве журналистам.

Видео: Волгоград №1/ Telgram