



В Волгоградской области завершился конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомприроды, по результатам процедуры единственному участнику – ООО «ЭкоЦентр» – сегодня, 4 июля, был направлен проект соглашения, включающий требования и условия работы организации в качестве регоператора.

Напомним, конкурс по отбору оператора по обращению с ТКО был объявлен в Волгоградской области 15 мая. Заявку подал лишь «ЭкоЦентр».

Согласно условиям соглашения, организация, одержавшая победу в конкурсе, займется не только сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией мусора, а также захоронением отходов на всей территории региона, но и просветительской и разъяснительной работой с населением.

– Комиссия рассмотрела заявку единственного участника и проверила соответствие заявителя требованиям, установленным документацией о конкурсном отборе. Комиссия допустила ООО «ЭкоЦентр» к участию в конкурсном отборе, – заявили в комитете.

Напомним, ООО «ЭкоЦентр» с 1 августа прошлого года приступил к работе как временный региональный оператор по обращению с ТКО. Данный статус компании был присвоен до выбора нового регоператора на конкурсной основе.