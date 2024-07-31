Банк России спрогнозировал снижение урожая в Волгоградской области

Ключевые тенденции в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства Волгоградской области обозначил Банк России в докладе «Региональная экономика». Аналитики спрогнозировали виды на урожай в регионе, оценили инвестиционный потенциал Волгоградской области, а также ситуацию на рынке труда, сообщает V102.RU со ссылкой на документ, а также комментарии волгоградского отделения ЦБ.

В частности, в докладе отмечено, что темпы уборочной кампании на юге России в этом году оказались выше прошлогодних. Однако, подчеркивают аналитики, из-за заморозков в мае, а также дефицита осадков в июне пострадало порядка 8% посевных площадей основных культур макрорегиона, в основном зерновых.

– По оценкам производителей Волгоградской и Ростовской областей урожай зерна может заметно сократиться по сравнению с 2023 годом, что приведет к снижению сборов в целом по макрорегиону на 10% по сравнению с прошлым годом, – цитата из документа.

При этом, как пояснил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин, некоторые производители Волгоградской области ожидают возможное сокращение урожая зерна на треть по сравнению с 2023 годом.

Но есть и хорошие новости – неблагоприятная погода почти не повлияла на состояние посевов овощей, картофеля и сахарной свеклы. В целом на Юге урожай основных сельхозкультур превысит средний многолетний уровень. Положительная динамика также сохранилась в животноводстве. Так, в Волгоградской области за счет дополнительного финансирования региональный молочный комплекс увеличил поголовье, ввел новые технологии кормления и ухода. Это позволило нарастить производство молока.

Что касается состояния дел в промышленности, то в регионе отмечается рост инвестиционной активности.

– Благодаря мерам господдержки в регионе запущено новое импортозамещающее производство стирального порошка в гранулах. На привлеченные средства компания приобрела современное специализированное оборудование, которое позволило заводу удвоить общий объем выпускаемой продукции, повысить ее качество и увеличить продажи, – отметил Роман Рахматулин.

В то же время волгоградский изготовитель реагентов для обогащения полезных ископаемых реализует масштабный инвестиционный проект по строительству новой линии производства ксантогената калия, что позволит увеличить его выпуск вдвое. Уникальная продукция, пояснили эксперты, очень востребована среди горнодобывающих и металлургических предприятий. Новое производство, как ожидается, полностью закроет потребности российского рынка.

Одновременно в Волгоградской области сохраняется высокая потребность в работниках. Это вынуждает компании повышать заработные платы и расширять социальный пакет. Например, одно из предприятий пищевой промышленности региона в качестве дополнительных бонусов предлагает доставку персонала из близлежащих городов и поселков, компенсацию обедов и абонементов на занятия в спортивных комплексах, а также расширенный ДМС и предоставление однокомнатных квартир лучшим работникам.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU